Sodano (M5S): “Resto al sud” anche per i 55enni

“Grazie al mio emendamento appena approvato in Legge di Bilancio, anche i cittadini fino a 55 anni potranno utilizzare gli incentivi di Resto al Sud per aprire o rafforzare un’impresa nel mezzogiorno”. Lo annuncia il deputato nazionale Cinque stelle Michele Sodano che prosegue: “E’ una vittoria del popolo, è una vittoria per quella fascia di cittadini più in difficoltà per quanto riguarda il reinserimento nel mondo del lavoro e da sempre esclusa dalle misure agevolative più importanti. A tutti loro dedico questo importante risultato. Resto al Sud permette infatti di finanziare al 100% le spese per l’apertura di un’attività economica al sud, elargendo una somma che va da 60 a 200 mila euro e che deve essere restituita solo per metà! Benvenuto #RestoAlSud55, di certo una buona notizia per il nostro territorio”.