Un lettore racconta: “Cimiteri? Il degrado più assoluto”

AGRIGENTO. Segnalazione di un lettore di Agrigentooggi. “Ho fatto visita ai miei cari defunti tra cimitero di Bonomorone e Pianogatta. Purtroppo i nostri genitori (entrambi i miei suoceri e mio padre) si trovano a Pianogatta (loculi) nelle due ali esterne laterali, per cui preferiamo utilizzare sempre gli ingressi laterali. Non dico il degrado! Gli accessi laterali versano da sempre in pessime condizioni, si rischia di danneggiare le proprie autovetture, ma il degrado in cui versano i versanti laterali é mortificante. Una specie di specchietto delle allodole é riservata alla parte centrale dell’ingresso principale, con le cappelle gentilizie di buona fattura, il resto è uno schifo: .abbandono, incuria, sterpaglia, spazzatura, pericolo di ogni tipo, ferri arrugginiti, pilastri in ferro che sorreggono zone di intonaco pericolante, bidoni di spazzatura inesistenti, ti devi accontentare di sacchi neri della spazzatura attaccati con fil di ferro arrugginito ai pilastri in cemento. Mi chiedo é così difficile avere dei contenitori di spazzatura adeguati? Il tutto non può essere giustificato dal fatto che il cimitero dopo oltre 20 anni è ancora in fase di costruzione. Mi chiedo esistono morti di serie A e morti di serie B?

Attendiamo la replica dell’assessore alle attività cimiteriali.