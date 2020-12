Miccichè risponde agli studenti del “Politi”

AGRIGENTO. Nei giorni scorsi hanno scritto al sindaco per mostrare apprezzamento per il lavoro svolto, ma anche per sensibilizzarlo a potenziare le piste ciclabili nell’interesse dei cittadini e dell’ambiente. La lettera degli studenti della prima D di Scienze umane, opzione economico-sociale, del Liceo Politi di Agrigento è piaciuta al sindaco Franco Miccichè che ha chiamato la preside Ferrandelli per chiedere un incontro con gli studenti. Naturalmente in questo momento di didattica a distanza l’unica possibilità d’incontrarsi è sul web e così questa mattina il sindaco è stato invitato a collegarsi dalla sua stanza del Comune in videoconferenza. E’ stata l’occasione per conoscersi e confrontarsi sulle problematiche dell’ambiente e sono emersi anche diversi punti di condivisione fra il primo cittadino e i giovani studenti. Il sindaco nel concludere il collegamento ha inviato gli auguri di buon Natale ai giovani alunni auspicando, in generale, un maggiore confronto con le giovani generazioni.