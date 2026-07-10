Primi incontri istituzionali con le forze dell’ordine per il sindaco di Agrigento Michele Sodano, che nella mattinata di oggi ha fatto visita al Questore Tommaso Palumbo e al comandante provinciale dei Carabinieri, colonnello Nicola De Tullio, confermando la volontà di rafforzare la collaborazione tra Comune e istituzioni impegnate nella tutela della sicurezza e della legalità.

La visita al Comando provinciale dell’Arma si è svolta a margine della cerimonia di consegna delle ricompense ai militari distintisi in servizio e della Targa “Appuntato Allotta”, ospitata nella caserma “Biagio Pistone”. Il colonnello De Tullio ha accolto il primo cittadino nel proprio ufficio, formulandogli gli auguri di buon lavoro per il nuovo mandato amministrativo.

Nel corso dell’incontro, il comandante provinciale ha donato al sindaco un quadro raffigurante la caserma “Biagio Pistone”, opera dell’artista agrigentino Salvatore Alaimo, conosciuto come “u giurgintanu”, realizzata con la tecnica dell’inchiostrazione urbana a mano libera. Un omaggio simbolico che richiama il legame tra l’Arma e la città di Agrigento.

Durante il colloquio è stata ribadita la piena disponibilità dei Carabinieri a proseguire il percorso di collaborazione con l’Amministrazione comunale, nell’interesse della sicurezza, della legalità e della vicinanza ai cittadini. Il colonnello De Tullio ha inoltre evidenziato l’importanza del dialogo costante tra le istituzioni quale strumento fondamentale per affrontare le esigenze del territorio.

Successivamente, il sindaco è stato ricevuto anche dal Questore Tommaso Palumbo presso la Questura di Agrigento. All’incontro hanno preso parte il Vicario Primo Dirigente Carlo Mossuto e i funzionari della Polizia di Stato in servizio in Questura.

Nel corso del confronto sono state affrontate le principali questioni legate alla sicurezza urbana e al controllo del territorio. Questore e sindaco hanno confermato la volontà di mantenere una stretta sinergia tra Polizia di Stato e Amministrazione comunale, con l’obiettivo di rafforzare la collaborazione istituzionale a beneficio della comunità agrigentina.

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