Granita e brioche col tuppo, da Marrone l’estate ha il sapore della Sicilia autentica

FAVARA (AG) – A soli dodici minuti dalla Valle dei Templi, c’è una tappa che negli ultimi anni è diventata un punto di riferimento per chi cerca la vera granita siciliana. La Pasticceria Marrone di Favara si conferma anche in questa stagione estiva tra gli indirizzi più apprezzati del territorio, grazie a una proposta che richiama la tradizione messinese e conquista residenti e turisti.

Il protagonista è un abbinamento che racconta la Sicilia: granita artigianale, brioche col tuppo e panna fresca montata al momento. Un equilibrio di consistenze e sapori che ha permesso al laboratorio guidato da Luciano Marrone di distinguersi in un panorama sempre più competitivo.

Dopo aver investito lo scorso anno sulla granita secondo la tradizione messinese, la scelta si è rivelata vincente. Ogni giorno vengono proposti gusti preparati con ingredienti selezionati e lavorati artigianalmente, accompagnati dall’immancabile brioche soffice e profumata.

La qualità delle materie prime e l’attenzione ai dettagli sono gli stessi che hanno consentito alla Pasticceria Marrone di essere confermata per il terzo anno consecutivo nella guida “Pasticceri & Pasticcerie” del Gambero Rosso, riconoscimento che premia il lavoro quotidiano del laboratorio favarese.

Per chi visita Agrigento e la Valle dei Templi, una sosta da Marrone rappresenta anche un’occasione per scoprire un’altra eccellenza gastronomica del territorio. Bastano pochi minuti d’auto per concedersi una granita preparata secondo la migliore tradizione siciliana, servita con panna e brioche col tuppo, in un ambiente moderno e accogliente.

Un indirizzo che, estate dopo estate, continua a confermarsi tra i più apprezzati della provincia per chi vuole assaporare una delle specialità simbolo della Sicilia.

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