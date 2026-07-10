Dal’11 luglio al 31 agosto la Fattoria Valle dei Templi prolunga l’apertura serale: accesso tutti i giorni dalle 18 alle 23:30 con ultima partenza del trenino a mezzanotte.

Per consentire ai visitatori di vivere la struttura nelle ore più fresche della giornata, Fattoria Valle dei Templi aggiorna gli orari di apertura per il periodo estivo.

A partire da sabato 11 luglio e fino al 31 agosto, la Fattoria sarà aperta tutti i giorni dalle ore 18 alle 23:30, offrendo la possibilità di trascorrere una serata immersi nella natura e nel paesaggio della Valle dei Templi.

Resta attivo anche il servizio del trenino, con ultima partenza fissata alle ore 24, così da permettere ai visitatori di concludere la propria esperienza in un’atmosfera suggestiva, tra relax e bellezze del territorio.

L’iniziativa punta a rendere ancora più piacevole la visita durante i mesi più caldi dell’anno, valorizzando le ore serali e offrendo un’occasione in più per famiglie, turisti e residenti di vivere la Fattoria tra natura, svago e momenti di convivialità.

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