Ballottaggio, Sodano incontra i giovani all’Oceano Mare: «Spazi e beni pubblici affidati alle nuove generazioni»

I giovani protagonisti. Quelli che sono rimasti, quelli che hanno scelto di tornare e quelli che un giorno potrebbero rientrare per costruire il proprio futuro nella città in cui sono nati. È attorno a questa idea che si è sviluppato l’incontro promosso da Michele Sodano all’Ocean Mare di San Leone, un confronto con le nuove generazioni dedicato a opportunità, partecipazione e spazi da restituire alla comunità.

«Sarete al nostro fianco e ci seguirete passo dopo passo, noi con voi e voi con noi, perché io voglio ridarvi la speranza che le cose possono cambiare solo in meglio», ha detto il candidato sindaco rivolgendosi ai ragazzi presenti.

Con queste parole Michele Sodano ha aperto l’incontro che si è svolto questo pomeriggio all’Ocean Mare di San Leone, un appuntamento dedicato all’ascolto e al confronto con le nuove generazioni in vista del ballottaggio.

Nel corso dell’incontro si è parlato di imprenditoria giovanile, partecipazione e della necessità di creare opportunità concrete per chi sceglie di restare ad Agrigento o di tornare dopo un’esperienza di studio e lavoro fuori città.

Tra le proposte emerse c’è quella di mettere alcuni beni pubblici a disposizione delle associazioni e dei giovani, trasformandoli in luoghi di aggregazione, cultura e progettazione condivisa. Un esempio citato durante il confronto è stato quello del complesso di Santo Spirito, che potrebbe diventare uno spazio da affidare a realtà giovanili capaci di animarlo e valorizzarlo.

«Si è parlato di dare degli spazi ai giovani e alle associazioni per gestire anche dei beni pubblici – è stato spiegato nel corso dell’iniziativa – in maniera tale che i ragazzi possano sentirsi inclusi, incontrarsi e organizzare attività. L’obiettivo è favorire la partecipazione e creare luoghi dove stare insieme, lontano dall’isolamento degli schermi».

L’idea è quella di costruire un modello che consenta ai giovani di diventare protagonisti della gestione di alcuni immobili pubblici, alleggerendo allo stesso tempo il peso organizzativo per il Comune e restituendo alla città spazi oggi poco utilizzati.

L’incontro si è concluso con domande, proposte e momenti di confronto diretto tra il candidato sindaco e i ragazzi presenti, in una campagna elettorale che entra ormai nella sua fase decisiva e che vede proprio il tema delle opportunità per le nuove generazioni tra gli argomenti più sentiti.

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