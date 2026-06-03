Ballottaggio Agrigento, Alonge attacca Sodano e La Vardera: «Io candidato libero, loro parlano di tutto tranne che della città»

A tre giorni dal ballottaggio, Dino Alonge convoca la stampa nella sede del comitato elettorale di Viale Cannatello e traccia un bilancio di una campagna elettorale che definisce segnata da «un mese e mezzo di fango, accuse e attacchi personali», rivendicando invece di aver voluto impostare il confronto sui contenuti e sui progetti per il futuro della città.

Il candidato del centrodestra sostiene di aver immaginato una campagna diversa, incentrata sulle proposte per Agrigento: dal nuovo piano regolatore al porticciolo turistico di San Leone, dalla valorizzazione del centro storico al progetto delle case a un euro, fino alle politiche per i giovani, l’università e il sociale. «Avrei voluto parlare di come collocare Agrigento nel posto che merita e di come invertire la rotta di questa città», ha dichiarato.

Alonge ha quindi rivendicato il lavoro svolto in questi quaranta giorni tra quartieri e frazioni, da Fontanelle a Villaseta, da Monserrato a San Leone, spiegando di aver raccolto direttamente le istanze dei cittadini e di voler costruire un’amministrazione fondata sull’ascolto e sulla presenza costante sul territorio.

Ballottaggio Agrigento, Alonge attacca Sodano e La Vardera: «Avrei voluto parlare della città»

La parte più dura dell’intervento è stata però dedicata alla vicenda emersa nelle ultime ore dopo la diretta social del deputato nazionale di Fratelli d’Italia Manlio Messina. Alonge ha trasformato il tema in un attacco politico al proprio avversario Michele Sodano, sostenendo che il vero confronto non sia più tra due candidati sindaco ma tra lui e il leader di Controcorrente Ismaele La Vardera.

«L’ho detto apertamente: il mio vero avversario è Ismaele La Vardera. Mi hanno dato per settimane del pupo di questo o di quello e invece i pupari e i pupi stanno dall’altra parte», ha affermato il candidato del centrodestra.

Alonge ha poi richiamato la vicenda legata all’attività parlamentare di Michele Sodano e alla partecipazione in una società operante nel settore della cannabis terapeutica, sostenendo che gli elettori abbiano il diritto di valutare ogni elemento politico emerso durante la campagna elettorale. Il candidato ha definito la questione «grave sotto il profilo etico, morale e politico», accusando il proprio avversario di aver perseguito interessi personali durante l’esperienza parlamentare.

In chiusura Alonge ha rilanciato il messaggio rivolto agli elettori in vista del voto decisivo.

«La gente vuole un cambiamento radicale, vuole una persona serena, pacata ed educata che faccia gli interessi della città. Io ci ho messo la faccia e continuerò a farlo guardando negli occhi gli agrigentini», ha concluso.

Nei prossimi giorni il candidato proseguirà gli incontri nei quartieri e nelle periferie cittadine prima dell’ultimo appuntamento con le urne che deciderà il prossimo sindaco di Agrigento.

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