Dalla modalità selfie allo sguardo in camera, dalle frasi brevi alla richiesta di condividere il video: la diretta sull’allerta meteo mostra una comunicazione social efficace. Ma proprio questa capacità apre un’altra domanda: la stessa efficacia si vede anche nell’azione amministrativa?

La diretta Facebook di Michele Sodano sull’allerta meteo offre l’occasione per analizzare come il sindaco di Agrigento costruisce i propri messaggi sui social, combinando il ruolo istituzionale con un linguaggio informale e immediato. Un modo di comunicare che merita attenzione, non tanto per il contenuto dell’annuncio, quanto per le modalità con cui viene trasmesso ai cittadini.

La prima caratteristica che emerge è la scelta dell’inquadratura. Sodano utilizza il formato selfie, con una ripresa ravvicinata che riduce la distanza tra chi parla e chi ascolta. Non c’è una postazione istituzionale, non ci sono microfoni o una scenografia formale. C’è il sindaco davanti alla fotocamera del telefono, in un contesto che restituisce un’impressione di immediatezza e familiarità. Una modalità che avvicina la comunicazione istituzionale al linguaggio quotidiano dei social network.

Anche lo sguardo svolge un ruolo importante. Sodano mantiene il contatto visivo con l’obiettivo, dando al discorso un carattere diretto, quasi personale. È come se si rivolgesse singolarmente a ciascun cittadino che segue la diretta. La gestualità accompagna le parole, scandisce i passaggi principali e sottolinea le informazioni più importanti. I movimenti delle mani sono aperti ed esplicativi, mentre l’espressione del volto rimane seria, coerente con la natura dell’annuncio, senza assumere toni eccessivamente allarmistici.

Un altro elemento interessante è rappresentato dallo sfondo. Alle spalle del sindaco si vedono collaboratori impegnati tra fogli e documenti. L’ambiente di lavoro diventa parte della comunicazione, contribuendo a trasmettere l’immagine di un’amministrazione operativa, impegnata nella gestione dell’emergenza. Non è soltanto ciò che viene detto a costruire il messaggio, ma anche ciò che appare nell’inquadratura.

Sul piano verbale, la diretta segue una logica altrettanto riconoscibile. Sodano apre chiedendo ai cittadini di condividere il video per informare quante più persone possibile. È un passaggio significativo perché, prima ancora di comunicare le disposizioni, coinvolge direttamente il pubblico nella loro diffusione. Chi guarda non è soltanto destinatario dell’informazione, ma viene invitato a diventarne parte attiva, contribuendo ad ampliare la circolazione del messaggio.

Subito dopo arrivano le informazioni essenziali, espresse attraverso frasi brevi e dirette: «Domani scuole chiuse», «Cimiteri chiusi», «Allerta arancione». Non ci sono lunghi preamboli o formule burocratiche. Il sindaco individua le notizie principali e le comunica con un linguaggio comprensibile, costruendo una gerarchia che permette anche a chi segue soltanto una parte del video di cogliere gli elementi fondamentali.

Alle disposizioni si accompagnano poi le spiegazioni. Sodano riferisce che l’avviso della Protezione civile è arrivato alle 16, precisa che l’ordinanza è in fase di firma e richiama quanto accaduto a Marsala per contestualizzare i possibili rischi. In questo modo non si limita ad annunciare le decisioni, ma prova anche a spiegare perché siano state adottate. Il messaggio si conclude con l’auspicio che non accada nulla di grave e con un invito alla prudenza e alla responsabilità collettiva.

La costruzione del discorso segue dunque una sequenza precisa: prima il coinvolgimento del pubblico, poi le informazioni, quindi la spiegazione delle motivazioni e infine il richiamo alla responsabilità. Una struttura semplice, ma funzionale al linguaggio dei social network, dove la capacità di catturare l’attenzione nei primi secondi è spesso decisiva.

Quando la comunicazione diventa parte dell’immagine del sindaco

La diretta sull’allerta meteo permette di osservare alcuni degli elementi che caratterizzano la comunicazione di Michele Sodano. Il contatto visivo ravvicinato, il tono colloquiale, la sintesi e il coinvolgimento del pubblico contribuiscono a costruire un’immagine di vicinanza ai cittadini. Il sindaco non si limita a utilizzare Facebook come uno strumento per diffondere comunicati, ma ne sfrutta le caratteristiche per rivolgersi direttamente alla popolazione.

È una comunicazione che punta sulla presenza, sull’immediatezza e sulla riconoscibilità. Anche la scelta di mostrare l’ambiente di lavoro rafforza una narrazione nella quale il sindaco appare direttamente coinvolto nelle attività dell’amministrazione. Il messaggio non riguarda soltanto ciò che il Comune sta facendo, ma anche l’immagine di un sindaco presente, operativo e vicino ai cittadini.

Naturalmente, una singola diretta non basta a dimostrare l’esistenza di una strategia comunicativa complessiva e pianificata. Permette però di individuare tecniche e modalità espressive che rendono riconoscibile lo stile di Sodano sui social.

Fin qui la comunicazione. E, sotto questo profilo, a Michele Sodano va riconosciuta una capacità evidente: conosce il mezzo, sa come rivolgersi al pubblico e riesce a trasformare una comunicazione istituzionale in un messaggio immediato e facilmente condivisibile.

Ma c’è una distinzione che non può essere trascurata. La capacità di raccontare l’azione amministrativa non coincide necessariamente con la capacità di amministrare. Un video può essere efficace, un messaggio può raggiungere migliaia di persone, una diretta può trasmettere vicinanza e operatività. I risultati di un’amministrazione, però, si misurano attraverso le decisioni, gli interventi realizzati, i servizi e le risposte concrete ai problemi della città.

Ed è proprio qui che l’analisi della comunicazione lascia spazio a una domanda inevitabilmente politica, che nasce dal riconoscimento delle capacità comunicative del sindaco.

E se Michele Sodano facesse il sindaco con la stessa efficacia con cui costruisce i suoi video su Facebook?

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