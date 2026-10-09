Agrigento, Roberta Zicari incalza il sindaco: «Appalto dei rifiuti, AICA e isola ecologica: quali sono le scelte del Comune?»

L’ex consigliera comunale affida a una lettera aperta le sue domande sul futuro della gara per l’igiene urbana, sul finanziamento da due milioni per AICA e sulla realizzazione di un’isola ecologica. «Basta proclami, servono strade giuridicamente sostenibili. Sindaco, parlaci!»

AGRIGENTO – Il futuro dell’appalto dei rifiuti, la linea del Comune su AICA e la realizzazione di un’isola ecologica. Sono i tre temi sui quali Roberta Zicari, già consigliera comunale, chiede chiarezza al sindaco attraverso una lettera aperta. Nel mirino, l’assenza di risposte sulle principali questioni amministrative della città e la richiesta di indicare con precisione le scelte che l’amministrazione intende compiere.

Zicari riconosce l’importanza della lotta al cambiamento climatico e all’inquinamento globale, ma richiama il primo cittadino alle responsabilità legate al suo mandato. «Sono contenta che il Sindaco si preoccupi del clima e dell’inquinamento globale», scrive, «ma qui siamo ad Agrigento ed il Sindaco dovrebbe occuparsi anche delle problematiche legate al suo mandato di amministratore».

Rifiuti, che fine farà la gara?

A preoccupare l’ex consigliera sono anche le notizie di stampa relative all’inchiesta che coinvolge RisAm Srl, società aggiudicataria dell’appalto per la raccolta e lo spazzamento dei rifiuti ad Agrigento, del valore di oltre 69 milioni di euro. Il 26 settembre 2026, secondo quanto riportato dalla stampa, è stato disposto il sequestro delle quote societarie.

Zicari sottolinea di non aver trovato dichiarazioni del sindaco sulla vicenda e pone una domanda diretta: «La gara per la gestione dei rifiuti recentemente aggiudicata da una ditta finita sotto indagine, che fine farà? Proroga? Nuova gara?».

Non soltanto il futuro dell’affidamento, dunque, ma anche la strategia complessiva del Comune: «Come immagina il modello di raccolta e smaltimento dei rifiuti?».

Il sequestro delle quote non determina automaticamente la revoca dell’appalto, ma apre interrogativi sulle eventuali decisioni da assumere alla luce delle verifiche previste dalla normativa.

AICA, finanziamento e sfiducia al CdA

L’altro tema riguarda AICA, l’Azienda Idrica Comuni Agrigentini. Zicari chiede al sindaco di chiarire la propria posizione sul finanziamento da due milioni di euro e sull’eventuale sfiducia al Consiglio di amministrazione.

«Vuole i 2 milioni di finanziamento per AICA o vuole sfiduciare il CDA di AICA, è in sintonia con il suo riferimento regionale?», domanda nella lettera.

L’ex consigliera sollecita una posizione chiara sulle scelte che riguardano l’azienda idrica e sui rapporti politici che accompagnano le decisioni dell’amministrazione.

Isola ecologica, ancora una domanda

Zicari torna poi su un tema concreto per la gestione dei rifiuti e per i cittadini: la realizzazione di un’isola ecologica in città.

«Riusciremo mai ad avere una isola ecologica anche ad Agrigento?», chiede, sottolineando la necessità di affiancare alla lotta contro l’abbandono indiscriminato dei rifiuti una strategia chiara per la raccolta e lo smaltimento.

La lettera si chiude con un appello diretto al primo cittadino. «Dal mio sindaco, voglio sentire parole chiare ed inequivocabili sulla gestione e sull’amministrazione della città», scrive Zicari.

E conclude: «Basta proclami, servono strade giuridicamente sostenibili da percorrere. Sindaco, su quali strade ci vuoi condurre? Parlaci!».

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