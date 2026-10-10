Nonostante si trovasse agli arresti domiciliari per un consistente giro di droga e armi, un quarantenne favarese è stato nuovamente arrestato e trasferito alla Casa circondariale “Pasquale Di Lorenzo” di Agrigento. L’uomo, nel corso di un controllo mirato eseguito dai carabinieri della Tenenza di Favara, è stato infatti trovato in possesso di altri 12 grammi di cocaina e 3 di marijuana. La vicenda giudiziaria dell’indagato, difeso dall’avvocato Daniele Re, era iniziata con un primo pesante sequestro.

L’uomo era stato precedentemente trovato in possesso di 250 grammi di cocaina pura che, una volta tagliata e immessa sul mercato dello spaccio, avrebbe fruttato circa 30 mila euro. In quell’occasione i militari avevano rinvenuto anche 35 grammi di marijuana, bilancini e materiale per il confezionamento delle dosi, oltre a due pistole a salve modificate e decine di cartucce detenute abusivamente.

L’altra sera il nuovo blitz: i carabinieri si sono presentati presso lo stabile in cui risiede l’indagato per un controllo di routine, decidendo poi di estendere l’accertamento e far scattare una perquisizione domiciliare. Il rinvenimento della nuova sostanza stupefacente nell’appartamento e l’immediata segnalazione all’Autorità giudiziaria hanno fatto così scattare l’aggravamento della misura cautelare e il trasferimento in carcere.

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