COP31, Sodano torna da Antalya: il 2045 di Agrigento e il progetto già avviato

La conferenza sul clima si chiude senza un accordo politico complessivo. Il sindaco ha presentato l’obiettivo del 100% di energie rinnovabili entro il 2045. Ma il percorso per fotovoltaico e Comunità energetica era già partito nel 2023. Quali novità porta adesso la nuova strategia?

La COP31 di Antalya, in Turchia, si è conclusa senza l’accordo politico complessivo atteso. Le divisioni tra i governi, soprattutto sull’abbandono dei combustibili fossili e sui finanziamenti per l’adattamento climatico, hanno impedito di raggiungere un’intesa sul principale documento finale.

L’Unione europea ha giudicato insufficiente il testo proposto dalla presidenza turca, contestando la mancanza di impegni adeguati sulla transizione energetica. La conferenza ha comunque prodotto alcune decisioni specifiche, ma non quell’intesa politica generale che avrebbe dovuto rappresentarne il risultato più significativo.

In questo scenario si è inserita la partecipazione del sindaco di Agrigento, Michele Sodano, che aveva annunciato la propria presenza ad Antalya sottolineando di essere l’unico sindaco italiano presente alla conferenza.

Il 2045 di Agrigento

Il messaggio portato dal sindaco in Turchia era ambizioso: fare di Agrigento una città alimentata al 100% da energie rinnovabili entro il 2045.

Un obiettivo condivisibile, che potrebbe incidere sui costi energetici del Comune, sulle bollette di famiglie e imprese e sulle opportunità di sviluppo del territorio.

Ma una prospettiva di questa portata richiede investimenti, programmazione e interventi verificabili. E soprattutto deve fare i conti con quanto è già stato avviato.

Il fotovoltaico era già nei programmi

Il percorso per la realizzazione degli impianti fotovoltaici e della Comunità energetica non nasce con l’attuale amministrazione.

Gli atti comunali ricostruiscono una storia precisa. La proposta di partenariato pubblico-privato presentata dalla società Green Wolf fu approvata dalla Giunta con deliberazione n. 83 del 24 maggio 2023. Il progetto di fattibilità tecnico-economica aggiornato venne successivamente approvato con deliberazione n. 188 del 7 novembre 2024.

Il 22 luglio 2025 il Comune adottò la determinazione n. 2216 per attivare la procedura di gara, pubblicata il 30 luglio, quindi prima dell’insediamento di Sodano.

Il progetto prevedeva dieci impianti fotovoltaici, per una potenza complessiva di 954,10 kW, oltre alla costituzione di una Comunità energetica rinnovabile.

La successiva determinazione dirigenziale n. 2641 del 16 settembre 2025 ricostruisce i passaggi amministrativi e i dati economici dell’operazione.

Questo non impedisce alla nuova amministrazione di sviluppare una strategia più ampia. Impone però di distinguere ciò che era già stato avviato dalle nuove iniziative presentate dal sindaco in ambito internazionale.

Sodano può certamente ampliare e valorizzare il percorso ereditato, ma deve spiegare che cosa aggiunge il nuovo progetto rispetto a quello già programmato.

Una domanda al sindaco

È questo il chiarimento che AgrigentoOggi.it ritiene opportuno chiedere direttamente al primo cittadino:

Dopo la partecipazione alla COP31 e la presentazione del progetto Agrigento 100% Rinnovabili entro il 2045, quali risultati concreti sono stati raggiunti ad Antalya? Quali saranno i primi interventi che l’amministrazione intende realizzare e come si integrerà il nuovo percorso con il partenariato pubblico-privato per il fotovoltaico e la Comunità energetica già avviato dalla precedente amministrazione?

Sono domande legittime, che non mettono in discussione l’utilità dei rapporti internazionali, ma chiedono di conoscere il seguito operativo di un progetto presentato a nome della città.

La visibilità non basta

Non attribuiamo naturalmente a Sodano alcuna responsabilità per il mancato accordo internazionale. Sarebbe assurdo pensare che la presenza di un sindaco possa incidere sulle divisioni tra governi e sugli interessi energetici mondiali.

Ma sarebbe altrettanto improprio trasformare automaticamente la partecipazione a una conferenza internazionale in un successo amministrativo per Agrigento.

La presenza ad Antalya può essere stata un’occasione di visibilità. Il suo valore dovrà però essere misurato attraverso investimenti, interventi e benefici concreti per la città.

Agrigento può guardare al 2045, ma deve anche sapere che cosa succederà nel 2027 e negli anni immediatamente successivi.

La COP31 si è conclusa. Per Sodano, adesso, comincia la parte più importante: dimostrare che il progetto presentato in Turchia può diventare qualcosa di utile e misurabile per Agrigento.

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