Avrebbero inseguito e picchiato al grido di insulti razzisti due ragazzi di origine tunisina provocando loro la frattura del setto nasale e la lussazione di un polso. Per quel pestaggio, avvenuto nel 2025, quattro giovani di Santa Margherita di Belice – due 22enni e due 19enni – rischiano ora di finire sotto processo.

Il pubblico ministero della Procura di Sciacca, Simone Billante, ha infatti avanzato la richiesta di rinvio a giudizio al termine delle indagini condotte dai carabinieri della locale stazione.

Tutti e quattro rispondono di lesioni, mentre a uno dei due ventiduenni viene contestata anche la minaccia con l’aggravante dell’odio razziale per le frasi rivolte alle vittime durante il raid. La prima udienza preliminare è già stata fissata per il prossimo 9 marzo.

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