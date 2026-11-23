Un grave incidente stradale ha paralizzato la circolazione questa mattina lungo la strada statale 640. Il sinistro si è verificato nel tratto in prossimità del bivio per Racalmuto, lungo la carreggiata in direzione Agrigento, coinvolgendo un’autovettura e un tir.

Secondo le prime ricostruzioni, i due mezzi si sono scontrati per ragioni ancora al vaglio degli inquirenti. A seguito del violento impatto, l’automobile ha riportato danni gravissimi, riducendosi a un ammasso di lamiere.

Il conducente della vettura è rimasto ferito ed è stato preso in carico dal personale sanitario del 118, giunto tempestivamente sul posto per poi trasportarlo in ospedale.

La macchina dei soccorsi ha visto impegnati anche i vigili del fuoco, insieme alle pattuglie dei carabinieri e della polizia stradale. Mentre i militari e gli agenti effettuano i rilievi tecnici per chiarire le responsabilità dell’accaduto, il traffico nella zona risulta fortemente rallentato e completamente in tilt.

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