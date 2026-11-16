«Il fondo della classifica non è un destino. Noi continuiamo a lavorare ogni giorno, accanto a tutti coloro che vogliono lasciare un segno, perché ogni piccolo passo avanti è una vittoria. Tempo, coraggio, fatica». È il passaggio conclusivo del messaggio con cui il sindaco Michele Sodano ha commentato sui social i risultati dell’indagine sulla Qualità della vita 2026 di ItaliaOggi e Università Sapienza. La provincia di Agrigento è al 103° posto su 107 nella classifica generale e ultima in Italia nella graduatoria di affari e lavoro.

Sodano ricorda che i dati riguardano l’intero territorio provinciale, non soltanto il capoluogo, e sono stati raccolti nei primi mesi dell’anno. Nel suo messaggio richiama quarant’anni di problemi amministrativi e politici, contestando a una parte della precedente classe dirigente la pretesa di attribuire alla nuova amministrazione responsabilità che, secondo il sindaco, vengono da lontano. Un intervento che assume anche un preciso significato politico: riconoscere la gravità dei dati, ma ricondurre le difficoltà del territorio alle responsabilità accumulate negli anni precedenti.

Sodano indica anche le priorità: riorganizzare i servizi, risanare i conti pubblici, tutelare le risorse dei cittadini e attrarre investimenti e nuove opportunità economiche, anche internazionali. Chiede inoltre fiducia per la propria squadra, che definisce composta da persone competenti, capaci di sacrificio e rispettose della cosa pubblica.

Nel suo intervento, il sindaco affronta il tema delle divisioni cittadine. Invita istituzioni, imprese, associazioni e cittadini a superare le contrapposizioni e critica chi, per interessi personali, ostacolerebbe il percorso della città. «Chi rema contro Agrigento per un proprio tornaconto non colpisce il Sindaco, colpisce tutti noi», scrive.

È proprio su questo passaggio che si apre una questione politica: la collaborazione auspicata dal primo cittadino non può significare rinunciare al confronto. La critica alle scelte amministrative non equivale necessariamente a remare contro Agrigento. In una comunità democratica, il dissenso è legittimo e rappresenta anche uno strumento di controllo sull’operato di chi governa.

«Dal fondo si risale, ma solo con una città unita», scrive Sodano. Un auspicio che può diventare una prospettiva concreta soltanto se l’unità non viene confusa con l’assenza di dissenso. La nuova amministrazione chiede di essere giudicata anche alla luce delle condizioni ereditate e invita la città ad accompagnarla nel tentativo di cambiare rotta.

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