Anche Centosettantacinque negozi scomparsi in tredici anni. È il dato, riportato sulla simbolica chiave consegnata da Confcommercio Agrigento al Comune, che fotografa la crisi del commercio cittadino. L’iniziativa si è svolta nell’ambito della «Giornata delle chiavi», promossa a livello nazionale da Confcommercio per richiamare l’attenzione sulla desertificazione commerciale.

A Palazzo di Città sono stati ricevuti dalla vicesindaca Mariuccia Miccichè e dagli assessori Dario Cipolla e Umberto Rumolo il presidente di Confcommercio Agrigento, Gero Niesi, il direttore Antonio Giardina e il presidente della delegazione cittadina Francesco Picarella. Il dato delle 175 chiusure riguarda il commercio al dettaglio nel periodo 2012-2025. Sono esclusi ristorazione, strutture ricettive, servizi e attività senza sede fisica.

Una crisi che si inserisce in un fenomeno nazionale: secondo Confcommercio, nello stesso periodo in Italia sono scomparsi oltre 156mila punti vendita e più di 460mila locali commerciali risultano sfitti.

Le proposte per rilanciare il commercio. Per Confcommercio la chiusura dei negozi non è soltanto una perdita economica, ma anche un impoverimento sociale: meno attività significa strade meno frequentate, meno servizi di prossimità e quartieri più esposti al degrado.

L’associazione propone un percorso condiviso con il Comune per recuperare i locali sfitti, rilanciare le aree commerciali, migliorare accessibilità e sicurezza urbana e sostenere le attività esistenti. L’obiettivo è anche favorire nuove aperture e riportare in attività i negozi chiusi. «Quando una serranda si abbassa definitivamente, non si spegne solo una vetrina: si spegne un pezzo della nostra comunità», ha dichiarato Gero Niesi.

Il direttore Antonio Giardina ha chiesto di trasformare l’iniziativa in una progettualità concreta, mentre Francesco Picarella ha richiamato le difficoltà dei commercianti, tra costi di gestione, caro energia e spopolamento dei centri storici.

Il Comune apre al confronto. L’Amministrazione ha condiviso la preoccupazione per la crisi del commercio cittadino e manifestato disponibilità a collaborare. Tra gli impegni annunciati figurano l’apertura di un tavolo permanente e la definizione di un protocollo d’intesa per la rigenerazione urbana e il rilancio delle economie di prossimità.

La consegna delle chiavi è un gesto simbolico. Ma il dato dei 175 negozi scomparsi pone una questione che non può essere rinviata: come fermare l’impoverimento commerciale di Agrigento? La risposta dovrà arrivare dai fatti, con interventi capaci di sostenere chi continua a investire e restituire vitalità alle strade della città.

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