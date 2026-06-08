Si chiudono le urne ad Agrigento con un’affluenza definitiva del 41,03%. Sono stati 21.035 gli elettori che hanno partecipato al turno di ballottaggio per l’elezione del sindaco della città.
Il dato conferma un netto calo della partecipazione rispetto al primo turno, quando alle urne si era recato un numero maggiore di cittadini. Conclusa la fase del voto, sono immediatamente iniziate le operazioni di scrutinio nelle sezioni del capoluogo.
La sfida per la guida del Comune vede contrapposti Michele Sodano, sostenuto dall’area progressista, e Dino Alonge, candidato del centrodestra. Dallo spoglio delle schede uscirà il nome del nuovo sindaco di Agrigento.
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