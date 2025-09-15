Un barchino con 63 migranti è stato soccorso dalla motovedetta Cp322 della Guardia costiera al largo di Lampedusa. A bordo della “carretta” del mare anche un cadavere. Nel gruppo di persone, sbarcate a molo Favarolo, anche 18 donne e 3 minori, tutti originari di Camerun, Mauritania, Costa d’Avorio, Gambia, Guinea Konakry, Mali, Senegal e Sudan. Due migranti sono stati trasferiti al Poliambulatorio. La salma invece è stata portata alla camera mortuaria del cimitero di Cala Pisana dove verrà effettuata l’ispezione cadaverica.

