Denis Sansone e Michele Fragapane hanno condiviso le loro prime impressioni in vista dell’imminente avvio della stagione. Il portiere biancazzurro si sta allenando con grandissima intensità, dimostrando di voler essere un punto fermo tra i pali. Fragapane, invece, è rientrato in gruppo dopo aver smaltito un fastidio muscolare e guarda con fiducia ai prossimi impegni.

Entrambi hanno sottolineato la voglia di mettersi a disposizione del mister e dei compagni, consapevoli delle responsabilità che li attendono.

Il primo impegno ufficiale è già fissato: domenica 21 settembre l’Akragas affronterà ad Aragona l’andata della Coppa Italia di Promozione, con il ritorno programmato mercoledì 1 ottobre allo stadio Esseneto.

Per quanto riguarda il campionato, il via è previsto per domenica 28 settembre, in attesa dell’ufficializzazione del calendario da parte della Lega.

