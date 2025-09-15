Il tribunale ha rigettato le richieste di risarcimento dei danni di quattro proprietari di un appartamento adiacente all’ex negozio Agrimarket, nel quartiere di Villaggio Mosè, devastato da un maxi incendio. A diciotto anni di distanza dai fatti nessuno sarà risarcito. I ricorrenti avevano citato in giudizio il Comune di Agrigento ritenendolo responsabile dei danni provocati dal rogo.

Il tribunale ha invece rigettato la richiesta condannando i proprietari dell’immobile al pagamento delle spese processuali quantificate in circa cinquemila euro. L’incendio si verificò il 2 marzo 2007. Le indagini avrebbero accertato l’origine dolosa anche se i presunti responsabili non sono stati individuati. Tutte le richieste di risarcimento dei danni, nel tempo, sono state rigettate.

