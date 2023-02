Snus: la nuova frontiera del consumo del tabacco nel nord Europa

Ultimamente sentiamo spesso parlare di Snus e della moda di consumo di questo prodotto tra giovani e meno giovani in molte nazioni europee.

Proprio per questo motivo nelle prossime righe di questo articolo cercheremo di fornirvi tutte le indicazioni fin qui disponibili relative a questa sostanza, al suo funzionamento e al suo consumo.

Snus: è legale in Italia?

Partiamo rispondendo ad una domanda molto gettonata sui principali motori di ricerca: lo Snus in questo momento non è legale in Italia in quanto la sostanza non è stata ancora regolamentata. Riteniamo però sia solamente questione di tempo in quanto, proprio come è avvenuto in passato per le ben note sigarette elettroniche.

Attualmente è possibile acquistare snus e farne uso solamente in Svezia, Norvegia e Svizzera (a partire dal 2019).

Cos’è lo snus e come si utilizza?

Arriviamo così a comprendere nel dettaglio cos’è lo snus. Si tratta di un prodotto a base di tabacco, contenente nicotina e aromi sintetici che ne determinano composizione e gusto.

A differenza delle sigarette tradizionali (o di quelle elettroniche) non può essere fumato, ma si consuma tenendolo appoggiato tra la gengiva e il labbro superiore.

Normalmente viene venduto in piccoli barattoli contenenti palline morbide e umide o una polvere granulare simile a quella contenuta nelle bustine per thè e tisane.

Cosa contiene lo snus e quali sono i suoi effetti?

Come accennato poco fa, una pallina di snus contiene principalmente tabacco, nicotina e aromi sintetici.

Gli effetti che ha sono identici a quelli delle tradizionali sigarette. La nicotina è una sostanza che genera assuefazione e dipendenza e di pari passo le altre sostanze contenute potrebbero avere effetti cancerogeni sul nostro organismo.

Non è quindi un prodotto salutare che fa bene al nostro organismo, anche se il suo utilizzo potrebbe giovare ai fumatori abituali di sigarette.

Il consumo di snus, infatti, non prevede l’aspirazione dei fumi derivanti dalla combustione di cartina e tabacco e permette così al nostro organismo di inalare meno sostanze nocive rispetto ad una sigaretta tradizionale. Si tratta quindi di un prodotto che potrebbe aiutare un fumatore compulsivo a ridurre sensibilmente il proprio vizio.

Di pari passo dobbiamo anche ammettere che non è salutare iniziare ad assumere snus con frequenza, specialmente se si è fortunati e non si hanno dipendenze da tabacco e nicotina.

Possiamo quindi dire che potrebbe configurarsi come una sigaretta elettronica: è stato dimostrato che ha conseguenze per il nostro organismo e al contempo è meno nociva di una sigaretta tradizionale.

