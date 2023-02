Incendiata auto dipendente ditta commerciale

Un incendio, di quasi certa natura dolosa, ha devastato un’autovettura, Alfa Romeo Giulietta, di proprietà di un trentaseienne, dipendente in una ditta privata commerciale. I carabinieri della Stazione di Campobello di Licata, nel corso del sopralluogo, hanno rinvenuto delle tracce di liquido infiammabile, verosimilmente benzina, che gli incendiari avrebbero versato sul mezzo prima di dargli fuoco.

La Procura della Repubblica di Agrigento, subito notiziata dell’accaduto, ha aperto un fascicolo d’inchiesta, al momento a carico di ignoti, con l’ipotesi di danneggiamento a seguito di incendio. La macchina era parcheggiata in via Edison nel centro di Campobello di Licata. I responsabili sarebbero entrati in azione, durante le ore notturne, approfittando della strada pressoché deserta a quell’ora.

Sono stati alcuni residenti della zona a segnalare l’accaduto al 112. I vigili del fuoco del distaccamento di Canicattì, giunti sul posto, in poco tempo hanno concluso l’opera di spegnimento, evitando alle fiamme di estendersi ulteriormente.