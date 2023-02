Perché investire in sterline d’oro: conviene, come fare

Tra i mezzi di investimento esistenti, l’oro e i metalli preziosi rappresentano e rappresenteranno sempre una “sicurezza”. La quotazione metalli preziosi è regolata dalle borse internazionali ed è soggetta alle normali fluttuazioni di mercato. L’oro, tra i metalli preziosi, è l’unico che non è soggetto ad IVA risultando quindi un bene più vantaggioso rispetto ad altri. Un modo per investire in oro, a parte quello di acquistare direttamente lingotti, è quello di comprare sterline d’oro. Ma che cosa sono le sterline d’oro? In inglese si chiamano Gold Sovereign e ci si riferisce a loro anche con il termine “Sovrana d’Oro”. È una moneta che inizialmente faceva parte esclusivamente della Zecca Reale inglese e che poi si è diffusa in tutto il mondo ed esiste da più di 500 anni. Attualmente, infatti, è quotata sotto la London Bullion Market Association. Il suo peso totale lordo è di 7,9881 grammi, mentre il peso di oro puro è di 7,323 grammi. Lo spessore è di 1,52 mm e il diametro di 22,05 cm. Per quanto riguarda la caratura, è di 22 kt su 24.

Quali sono i vantaggi delle sterline d’oro: perché comprare

Rispetto all’acquisto di lingotti d’oro, comprare sterline d’oro risulta più vantaggioso per diversi motivi. Il primo motivo è quello già anticipato in precedenza: l’oro non perde mai totalmente valore. Il suo valore può diminuire o aumentare, ma non può mai arrivare a zero. Il secondo motivo è che la sterlina è una delle monete più famose al mondo, se non la più famosa. Di conseguenza, la domanda di sterlina d’oro è sempre alta, mentre l’offerta no. Gli altri vantaggi della sterlina d’oro riguardano la sua reperibilità. Procurarsela è molto semplice, basta recarsi presso un Banco Metalli autorizzato. L’acquisto può essere effettuato con consegna a mano o spedizione. Inoltre, rispetto al lingotto, la moneta non richiede certificazioni sulla provenienza dell’oro e non è soggetta ad IVA. Data la sua forma, può essere anche trasportata facilmente e tenuta in casa. Anche se c’è chi, per sicurezza, affitta una cassetta in banca.

Quotazione sterlina d’oro: valore, prezzo, borsa di Londra

Per quanto riguarda la quotazione delle sterline d’oro, essa viene regolamentata a Londra e varia ogni giorno. Il valore della sterlina d’oro dipende dalla quantità d’oro in essa contenuto e dal suo valore numismatico. Il valore numismatico, invece, dipende dall’anno in cui è stata coniata la sterlina d’oro, dalle sue condizioni e dal numero di esemplari in circolazione. Il valore numismatico viene espresso in lettere e può andare da C (comune) a R5 (rara). Di conseguenza, una moneta più rara avrà un valore maggiore rispetto a una moneta comune. Il valore medio attuale della sterlina d’oro è sui 350/370 euro. Oltre alla vendita diretta sul mercato in base al valore della moneta, esistono anche dei collezionisti che sono disposti a pagare cifre molto alte per particolati edizioni o periodi storici. Anche partecipando ad aste potrebbe essere possibile vendere determinate sterline a un valore anche più alto rispetto al loro valore reale.