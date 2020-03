Smartphone con migliore fotocamera: caratteristiche e prezzi a confronto

Lo smartphone ha rivoluzionato ormai da anni il concetto di telefono cellulare, andando a sostituire, nell’immaginario di tutti, il dispositivo usato solo per chiamare e scrivere messaggi con lo strumento multiuso, altamente tecnologico e sempre connesso da portare sempre con sé.

Il suo successo è stato decretato anche dalla presenza di fotocamere di livello, grazie alla quale scattare foto e registrare video in pochi secondi, senza doversi portare dietro una macchina fotografica.

Non tutti i modelli sono ovviamente in grado di offrire dei risultati eccellenti, ma optando per dispositivi con fotocamere altamente performanti si potrà contare su prestazioni all’altezza delle aspettative e, in alcuni casi, anche paragonabili a quelle delle videocamere e delle macchine fotografiche professionali.

I modelli di smartphone con fotocamera migliore

Quando arriva il momento di acquistare un nuovo smartphone, ci si rende conto che si tratta di un settore in rapida evoluzione e che sono numerosi i modelli presenti in commercio. Se il proprio desiderio è scattare foto e registrare video con il cellulare bisogna puntare su un modello che sia dotato di un’ottima fotocamera, concentrandosi su questa componente quando si confronteranno le caratteristiche dei diversi modelli.

Le migliori fotocamere smartphone fotocamere con prestazioni eccellenti non si trovano solo su modelli dai prezzi elevati. In vendita si trovano anche smartphone dal prezzo contenuto, ma capaci di scattare foto e registrare video in alta qualità. A seconda del budget che si avrà a disposizione, si potrà decidere se puntare su dispositivi più economici oppure su smartphone top di gamma.

Xiaomi Redmi 7

Lo smartphone Xiaomi Redmi 7 è uno dei modelli migliori per chi vuole foto e video di alta qualità e garantirsi, al tempo stesso, un certo risparmio.

L’azienda cinese Xiaomi è riuscita infatti in questi ultimi anni a far conoscere i suoi prodotti in tutto il mondo, proponendo un buon rapporto in termini di qualità-prezzo, garantendo dispositivi resistenti e dalle prestazioni soddisfacenti.

Il modello Xiaomi Redmi 7, nello specifico, può essere acquistato a meno di duecento euro e si presenta con una fotocamera anteriore da 8 Mpx e con una doppia fotocamera posteriore da 12+2 Mpx. La qualità delle foto e dei video riesce a soddisfare i clienti, così come l’ottima messa a fuoco e la rapidità di scatto.

Huawei P30 Lite

Se il budget di cui si dispone è più alto si può optare per il modello P30 Lite del marchio Huawei. Questo smartphone è considerato oggi uno dei migliori per gli appassionati di fotografia che desiderano prestazioni di elevata qualità.

L’azienda Huawei ha infatti deciso di soddisfare i consumatori proponendo loro uno smartphone con tre fotocamere: il risultato degli scatti sarà eccellente anche grazie alla presenza di una fotocamera grandangolare tra le tre montate.

Il modello P30 Lite non è comunque l’unico smartphone del marchio Huawei che vanta prestazioni eccellenti dal punto di vista fotografico. L’azienda è consapevole della passione, comune a tantissimi utenti, per la fotografia, per questo ha dotato diversi modelli di fotocamere eccellenti.

Samsung Galaxy S10e

Il marchio Samsung è uno dei più noti nel settore degli smartphone ed è conosciuto non solo per la qualità dei suoi dispositivi, ma anche per il catalogo vasto. Tra i tanti modelli si trovano anche degli smartphone top di gamma, come ad esempio il Samsung Galaxy S10e.

Questo cellulare monta una fotocamera posteriore grandangolare e una anteriore molto performanti, che rendono possibile scattare delle fotografie indimenticabili per immortalare i momenti speciali.

Per acquistare il Galaxy S10e occorrerà effettuare una spesa più sostenuta, ma se dispone del sufficiente budget lo sforzo sarà ampiamente ripagato, dato che questo modello eccelle non solo nel comparto fotografico, ma anche per le prestazioni generali.