Beauty routine: tutti i prodotti fondamentali per la detersione quotidiana

Detergere correttamente la pelle del viso significa non solo garantirsi un aspetto migliore, ma anche agire positivamente sulla salute stessa dell’epidermide. Come tutti gli altri organi del corpo, infatti, anche il sistema connettivo va nutrito e curato adeguatamente con i prodotti giusti.

È necessario, quindi, optare per detergenti e altre soluzioni della massima qualità, così da poter effettuare una beauty routine quotidiana ottimale. Tra le formulazioni più apprezzate per la loro efficacia ci sono senza dubbio quelle contenenti estratti di rose, come per esempio le proposte di Acqua alle Rose: alla pagina https://www.acquaallerose.it/prodotti/detersione-viso/ del sito ufficiale è possibile visionare il catalogo ideato appositamente per la detersione del viso e studiare tutte le caratteristiche dei numerosi prodotti disponibili.



Struccare la pelle con l’acqua micellare

Nell’acqua micellare si trovano particelle cosiddette tensioattive che trattengono tutte le impurità presenti nei pori, ripulendo la superficie del viso da qualsiasi tipo di residuo. In alcuni prodotti, le micelle lavorano in sinergia con altri elementi come, per esempio, gli oli di rosa mosqueta.

Questo arbusto, oltre a conferire una profumazione estremamente gradevole, contiene acidi grassi essenziali non solo per la pulizia, ma anche per un’azione efficace di contrasto dell’invecchiamento cutaneo.

La disidratazione è il primo fattore di rischio che porta al formarsi di rughe e segni d’espressione e l’azione antiossidante del licopene e della vitamina A sono fondamentali per attenuarne gli effetti. La rosa mosqueta, poi, è anche un ottimo rigenerante per acne e lesioni, soprattutto se nella formulazione dell’acqua micellare è prevista anche la presenza della vitamina PP, o niacina, che stimola il metabolismo cellulare e la microcircolazione.



Come struccare le zone sensibili

Per eliminare il trucco in maniera profonda, soprattutto quello waterproof, si può optare per tipologie di acqua micellare con formulazioni specifiche per zone sensibili come gli occhi. La presenza di rosa antica, per esempio, può detergere delicatamente riducendo anche il gonfiore di borse e occhiaie, attenuando al contempo l’eventuale iperpigmentazione cutanea.

Qualora non sia possibile procedere alla beauty routine struccandosi con questi prodotti, si può però ricorrere a delle salviettine che contengano gli stessi principi attivi essenziali: trattandosi di prodotti monouso, avranno anche caratteristiche di morbidezza ed efficacia ben equilibrate.

Struccare la pelle con il latte detergente

Il latte detergente, disponibile anche in gel, non è solo uno struccante molto efficace, ma può essere impiegato per detergere la pelle affaticata e spenta. Anche in questo caso, possono essere presenti gli estratti di rosa, purificanti, e oli emollienti e idratanti, come quello di argan.

Questi componenti rimpolpano l’epidermide e conferiscono nuova elasticità, ammorbidendola visibilmente già dopo le prime applicazioni. Compito analogo hanno i tonici, solitamente con texture più leggere, e ideali per un’applicazione a inizio giornata, per proteggere il viso dagli agenti esterni.



Contrastare l’invecchiamento con trattamenti idratanti e antietà

La beauty routine, però, non è solo volta a detergere il viso, ma anche a prevenire o contrastare in modo più mirato i primi segni dell’età: una o due volte a settimana, quindi, è consigliato usare uno scrub che elimini le cellule morte in superficie, al fine di rigenerare nuova cute più in profondità, e abbinarlo a un buon antirughe da impiegare quotidianamente.

L’antirughe si può distinguere in un trattamento specifico per il giorno o per la notte, ma di sicuro avrà caratteristiche ancora una volta purificanti e nutrienti (tipiche dei flavonoidi, ad esempio), magari con l’aggiunta di ceramidi che creino un vero e proprio film protettivo contro gli agenti ossidanti.

Alcuni sieri sono formulati in modo specifico per il contorno occhi e hanno nutrienti ad azione defaticante. Non mancano nemmeno creme adatte a tutto il corpo, da poter utilizzare anche sulle mani, sulle braccia o sulle gambe, dove la pelle si rilascia in modo meno evidente ma occorre comunque agire sulla secchezza cutanea.

Come è stato possibile vedere, una beauty routine efficace si basa sull’impiego di molteplici prodotti, ognuno con proprietà specifiche. A prescindere da queste differenze, tuttavia, è bene ricordare sempre che la caratteristica comune alle migliori proposte in commercio è certamente la presenza di ingredienti ipoallergenici e 100% naturali.