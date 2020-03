Agrigento, lavoro agile per i dipendenti comunali

Lo smart working, o lavoro agile che dir si voglia, si fa largo anche nel Municipio di Agrigento. Il provvedimento, previsto anche del decreto del presidente del Consiglio dei Ministri dell’11 marzo scorso (“…le pubbliche amministrazioni assicurano lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente anche in deroga agli accordi individuali…”) sarà attuato in forma sperimentale fino al prossimo 3 aprile, salvo proroghe, e comunque in modo strettamente collegato all’evoluzione dell’emergenza sanitaria in corso. È proprio in questo periodo, infatti, che bisogna attivare in maniera urgente l’accesso a questo tipo di lavoro, garantendo comunque il corretto andamento dell’attività amministrativa comunale. Gli utenti possono contattare il centralino 0922.59011 per info e prenotazioni.