Smantellata abitazione di imprenditore: portate via finestre e porte

Sono penetrati all’interno di una villetta, di proprietà di imprenditore agricolo quarantasettenne, e hanno smontato e portato via nove infissi in alluminio, nove persiane, e due porte in legno. Il furto, l’ennesimo che si verifica a Canicattì, è stato messo a segno in contrada “Pagliaro Buccheri”, una zona periferica della città dell’uva Italia. Il danno provocato al proprietario della casa è stato quantificato in circa 10 mila euro. Lo stesso proprietario dell’abitazione dopo la scoperta, ancora incredulo per l’accaduto, ha formalizzato la denuncia di furto, a carico di ignoti, ai carabinieri della Compagnia di Canicattì. L’uomo ha raccontato che, per quattro giorni, non s’era recato nella residenza che, in questo periodo dell’anno, è disabitata. I carabinieri hanno avviato le indagini, e come primo passo investigativo, avrebbero già verificato nella zona l’eventuale presenza di qualche impianto di videosorveglianza.