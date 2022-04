Auto devastate in centro città: opera di un “maniaco”

Sembra essere sicuro, a questo punto e visto il ripetersi di analoghi episodi, che in giro per Agrigento vi sia un “maniaco”, che con un oggetto appuntito si diverte a rigare la carrozzeria delle autovetture in sosta. Nelle ultime ore sono tre le denunce, a carico di ignoti, formalizzate dalle vittime. Presi di mira i mezzi di proprietari, che in due casi, neanche sono di Agrigento.

Danneggiate una Bmw nuovissima, di proprietà di un palermitano quarantaseienne, lasciata posteggiata in piazza Ugo La Malfa; una Citroen C3 di un trentacinquenne di Porto Empedocle, che l’aveva parcheggiata in via Empedocle, e una Toyota Aygo, appartenente ad una donna trentaseienne di Agrigento, posteggiata in via Dante. I poliziotti della sezione Volanti hanno già avviato le indagini per provare a identificare l’autore dei raid.