Saccheggiato palazzo storico, portate via piastrelle del 1870

Si intrufolano al primo piano dello storico palazzo “De Martino” di corso Vittorio Veneto, a Burgio, e hanno divelto e portato via ben 65 metri quadrati di piastrelle antiche in ceramica risalenti al 1870. A fare l’amara scoperta, e a denunciare il furto, a carico di ignoti, ai carabinieri della Stazione di Burgio, è stata la madre del proprietario dell’immobile. I militari dell’Arma hanno avviato subito le indagini per provare a risalire ai ladri.

Appare scontato che i carabinieri abbiano già verificato l’eventuale presenza di impianti di videosorveglianza, pubblici o privati, nei pressi dello storico palazzo, o comunque lungo corso Vittorio Veneto. Il danno non è stato quantificato e non è coperto da polizza assicurativa. Si tratta però, di piastrelle antiche che risalgono al 1870, e che hanno un grosso valore economico.