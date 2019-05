“Slow Fish 2019”, Lampedusa partecipa con le sue specialità culinarie

Lampedusa partecipa a “Slow Fish 2019”, la prestigiosa rassegna sul mare, la pesca e la gastronomia giunta alla sua nona edizione, in programma fino al 12 maggio nel Porto Antico di Genova.

“ È stata un’occasione per entrare in contatto con importanti realtà e per far conoscere le nostre specialità come l’Alaccia di Lampedusa, presidio Slow Food che si distingue dalla tradizionale sardina per essere un po’ più grossa e per la sua striscia dorata sui lati. Come tutto il pesce azzurro la nostra Alaccia ha carni molto digeribili, ma si apprezza in modo particolare per essetre ricca di proteine, potassio, sali minerali e vitamine ed per i suoi effetti benefici sull’organismo”, ha commentato il sindaco Martello.

“Insomma, una vetrina di prestigio per uno dei nostri prodotti di qualità. Ringrazio il Dipartimento della Pesca Mediterranea dell’assessorato regionale all’Agricoltura, il dirigente Dario Cartabellotta per la sua preziosa collaborazione e quanti hanno reso possibile la nostra presenza a Genova”, ha concluso il primo cittadino.