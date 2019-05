Formazione e addestramento degli infermieri, convegno ad Agrigento

“Maxi emergenze e rischio nbcr in Sicilia; ruolo, capacità e professionalità dell’infermiere in urgenza-emergenza”. E’ il tema della 1^ edizione delle Giornate Agrigentine, in programma il 10 ed 11 maggio 2019 al Palacongressi del Villaggio Mose’ di Agrigento.

L’evento, promosso dall’OPI (ORDINE DELLE PROFESSIONI INFERMIERISTICHE ) di Agrigento, presieduta dal dott. Salvatore Occhipinti, è rivolto alla figura professionale dell’infermiere, volontario, soccorritore ed operatore di salvataggio presente non solo nelle strutture pubbliche e private, ma in ogni ambito del volontariato.

Una due giorni che, approfondirà la formazione e l’addestramento degli infermieri, in ambito di eventi imprevedibili o maxi emergenze, quali : terremoti, esondazione dei fiumi, catastrofi, incidenti stradali massivi, particolari contesti in cui bisogna intervenire con i mezzi e le figure professionali addestrate a prestare i soccorsi nella maniera corretta. Altro momento formativo riguarda il rischio nucleare, batterico, chimico e radioattivo, che prevede nuclei di intervento con competenze specifiche.