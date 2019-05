Agrigento, ubriachi alla guida: 10 denunce

Nei giorni scorsi, nell’ambito degli ordinari servizi di vigilanza stradale, le pattuglie dipendenti questa Sezione denunciavano 10 soggetti per diversi reati.

Nello specifico, durante i servizi finalizzati al contrasto alla guida sotto l’effetto di sostanze alcoliche o psicotrope, venivano deferiti alla locale Procura della Repubblica ben 7 persone.

Deferiti alla locale Procura della Repubblica anche 3 soggetti, per combustione illecita di rifiuti, in un terreno adiacente alla Kilometrica 37,400 della SS189, per inosservanza degli obblighi di custodia di un motociclo sequestrato ai fini della confisca, rinvenuto con il solo telaio e la targa, privo di altri elementi meccanici e accessori, per aver esibito documentazione falsa agli agenti operanti.