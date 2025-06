Sono aperte le iscrizioni (gratuite) per la visita guidata alla mostra “Segreta Agrigento. Radici d’Antico”, ospitata all’interno della caserma Anghelone della Polizia di Stato in via Crispi ad Agrigento. La mostra, che sarà illustrata dai curatori scientifici Maria Serena Rizzo (Parco Valle dei Templi) e Michael Benfatti (PhD Dipartimento di Beni Culturali – Università di Bologna), rivela un capitolo dell’antica Agrigento, svelando per la prima volta un laboratorio di medicina naturale e produzione di un collirio: il lykion, antico rimedio dalle virtù curative, creato con erbe officinali.

Dai depositi del Museo Archeologico di Agrigento, reperti mai esposti prima emergono a testimoniare l’abilità degli antichi artigiani nel preparare medicinali grazie alla ricchezza di saperi botanici e terapeutici. Il visitatore sarà condotto nel cuore di un’antica officina, un laboratorio della salute dove piante locali e conoscenze botaniche trovavano espressione in prodotti per il benessere.

Il progetto di realizzazione della mostra e della valorizzazione delle evidenze archeologiche custodite dalla caserma Anghelone, rientra tra le iniziative a sostegno di Agrigento Capitale Italiana della Cultura 2025 ed è frutto di un accordo tra la Polizia di Stato, il Parco archeologico e paesaggistico della Valle dei Templi e l’Agenzia del Demanio. Per prenotare il proprio posto basta cliccare al seguente link: https://site.unibo.it/progetto – agrigento – insula – iii/it/agenda/visita – guidata – segreta – agrigento – radici – d – antico – 2.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp