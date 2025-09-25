Sitari conquista i 3 Spicchi Gambero Rosso: il massimo riconoscimento per la pizza ad Agrigento

AGRIGENTO – La pizzeria Sitari entra nell’élite della pizza italiana conquistando i 3 Spicchi del Gambero Rosso, il massimo riconoscimento assegnato dalla prestigiosa guida nazionale.

Un risultato straordinario che premia un percorso di passione e ricerca, con punteggi di altissimo livello: 75 sulla pizza, 8 sul servizio e 7 sull’ambiente, per un totale che colloca Sitari tra le eccellenze assolute del Paese.

Un riconoscimento storico per la provincia

L’ingresso nei 3 Spicchi non è solo un traguardo personale, ma anche un momento importante per Agrigento e la sua provincia. Sitari è stata infatti tra le prime insegne a portare la pizza d’autore nel territorio, segnando una vera rivoluzione del gusto.

«Questo successo – spiegano da Sitari – rappresenta per noi un traguardo importante. Siamo orgogliosi di essere gli unici ad Agrigento ad avere ottenuto i 3 Spicchi, ma allo stesso tempo riconosciamo come il livello generale del mondo della pizza nella nostra provincia sia cresciuto molto, grazie anche all’ingresso in guida di altri colleghi. Ognuno, con il proprio lavoro, contribuisce a spingersi sempre più in alto, e questo non può che fare bene al territorio e alla qualità complessiva dell’offerta».

Ristrutturazione e futuro

Il riconoscimento arriva in un momento di grandi cambiamenti: Sitari sta vivendo una ristrutturazione totale del locale, che presto verrà svelata al pubblico. Una nuova veste per accogliere al meglio clienti e appassionati, senza perdere l’anima che ha reso celebre la pizzeria.

Il traguardo dei 3 Spicchi conferma così Sitari come punto di riferimento assoluto della pizza contemporanea in Sicilia, simbolo di qualità, innovazione e passione.

