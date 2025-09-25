Favara, Pistritto premiato dal Gambero Rosso: tra le migliori pizzerie d’Italia

FAVARA – Da bambino sognava di fare il pizzaiolo, ma al suo primo giorno di lavoro lo misero a lavare i piatti. Tornò a casa in lacrime, con il desiderio di stare dietro al banco, le mani immerse nella farina. Qualche giorno dopo lo accontentarono: servì un rialzo sotto i piedi, tanta voglia nel cuore e iniziò così il percorso di Giuseppe Pistritto, oggi tra i migliori pizzaioli d’Italia secondo il Gambero Rosso.

Sono passati vent’anni da quel giorno, e il sogno del piccolo Pistritto è diventato realtà. La sua pizzeria di Favara è stata inserita nella Guida Pizzerie d’Italia 2026, conquistando il prestigioso riconoscimento dei 2 Spicchi su 3.

«Questo traguardo – racconta Pistritto – non è solo mio. È il frutto del lavoro dei miei collaboratori, che ogni giorno mettono passione e professionalità, e della mia famiglia, che non ha mai smesso di credere nel sogno del bambino che iniziò dietro un lavello di piatti».

Un percorso di sacrificio, crescita e determinazione che oggi porta Pistritto a sorridere guardando indietro: quelle lacrime di allora erano solo l’inizio di un viaggio bellissimo, che lo consacra tra i protagonisti della nuova scena della pizza siciliana.

