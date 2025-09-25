La forza di Granofino è negli impasti: leggeri, fragranti e ricchi di identità siciliana.

AGRIGENTO – Un riconoscimento che profuma di passione e impegno quotidiano: la pizzeria Granofino di Agrigento conquista i 2 Spicchi Gambero Rosso, uno dei traguardi più ambiti nel panorama nazionale della pizza.

Un risultato che premia un percorso fatto di ricerca costante, attenzione alla qualità delle materie prime e cura degli impasti, capaci di unire leggerezza e gusto autentico. Granofino non è solo un locale, ma una realtà che ha saputo coniugare tradizione e innovazione, diventando punto di riferimento per chi ama una pizza sincera, buona e radicata nel territorio.

Il riconoscimento ottenuto dal Gambero Rosso racconta non soltanto la crescita di un’insegna, ma anche la forza di un progetto che valorizza le eccellenze siciliane, dagli ingredienti selezionati alle ricette che riscoprono antichi sapori e li proiettano nel presente.

«Un traguardo che racconta il nostro lavoro quotidiano, la ricerca continua e l’amore per una pizza che vuole sempre essere autentica, buona e sincera – commentano da Granofino –. Grazie a chi ogni giorno sceglie di condividere con noi questa esperienza».

Con i suoi impasti versatili – dalla tradizionale alla pala romana, dal padellino alla fritta – e con topping che esaltano prodotti identitari come il Ragusano DOP, i pistacchi di Raffadali e le acciughe di Sciacca, Granofino si conferma così tra le migliori pizzerie d’Italia, portando Agrigento in una delle guide gastronomiche più prestigiose del Paese.

