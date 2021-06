Sit-in in piazza Pirandello: gestione dell’acqua pubblica e un prezzo accessibile per tutti (VIDEO)

Sit-in del Partito Comunista davanti la sede del Comune di Agrigento per sensibilizzare sull’importanza della gestione dell’acqua pubblica, a seguito della vicenda giudiziaria scoppiata negli ultimi giorni all’interno di Girgenti acque.

“Siamo qui come Partito Comunista – dicono i militanti- per ribadire alcuni concetti che rappresentano da anni la nostra lotta; in particolare per la gestione legata all’acqua, bene primario ed essenziale.

La vicenda giudiziaria che riguarda Girgenti acque ha creato scalpore fra la cittadinanza agrigentina. Lo stesso però non possiamo dire noi comunisti che da decenni abbiamo portato avanti battaglie per riportare l’acqua sotto la gestione pubblica, sottraendo questo bene prezioso dalle mani dalle mani di privati che vogliono soltanto speculare su un servizio pubblico e su un bene essenziale e comune.

Ancora una volta – è stato detto durante il sit-in- il capitalismo ha mostrato il suo vero volto, fatto di commistione fra politica del malaffare e imprenditori, con questi ultimi in grado di fare profitti solo grazie al finanziamento pubblico per un servizio mai svolto causando disservizi alla cittadinanza. Infatti, non si conta più la quantità di soldi pubblici intascati dagli enti privati di gestione dell’acqua pubblica per la realizzazione degli impianti di depurazione e dissalazione dell’acqua, soldi puntualmente erogati dalla Regione al privato, il quale intascava e non portava a compimento tali opere. Ma c’è dell’altro: noti politici di livello regionale chiedevano, prima di erogare il finanziamento pubblico a Girgenti acque, assunzioni di amici e parenti proprio all’interno di Girgenti acque stessa, trasformando tale ente in un vero e proprio ufficio di collocamento, e come se non bastasse vi sono anche tangenti intascate dalla politica regionale, sempre attraverso Girgenti acque, come sorta di finanziamento elettorale per questi noti politici, danaro che non risulta però giustificato in nessun modo nei registri contabili dell’azienda, almeno questo risulta al momento dalle indagini portate avanti dalla magistratura e Procura di Agrigento.

Noi del Partito Comunista siamo contrari alla gestione privata dell’acqua; bisogna dire basta a questo sistema di privatizzazione dei profitti e di socializzazione delle perdite e dei disagi.

Ribadiamo ancora una volta che l’acqua è un bene comune ed essenziale ed i servizi ad essa riferiti devono essere svolti dal settore pubblico!

L’acqua deve tornare ad essere un bene pubblico. Vogliamo un ente di diritto pubblico, che risponda giuridicamente al Consiglio Comunale, alla Cittadinanza, che garantisca un servizio efficiente, che riesca sensibilmente ad abbattere i costi e consenta ai lavoratori di avere voce in capitolo sulla gestione e organizzazione del lavoro”, concludono i militanti.