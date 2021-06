Inferno di fuoco in mezza provincia

Fiamme senza tregua. Brucia mezza provincia di Agrigento. Il lavoro dei vigili del fuoco del Comando provinciale di Agrigento, e dei distaccamenti, non ha avuto pause: oltre cento gli incendi spenti nelle ultime 24 ore. Per evadere le richieste di soccorso sono state mobilitate anche risorse extra provinciali ed in particolare provenienti dal Comando dei vigili del fuoco di Enna.

In fiamme le aree boschive di Siculiana e Montallegro. C’è voluto l’intervento di un mezzo aereo per bloccare l’avanzato dei roghi. Terreni a fuoco anche a Realmonte. Nel quartiere di Villaggio Mosè alcuni incendi, di quasi certa natura dolosa, hanno carbonizzato ettari di terreno. Le fiamme hanno lambito abitazioni e villette. Analogo scenario a poche decine di metri da San Leone.

A Fontanelle un maxi rogo ha carbonizzato alberi e palme. In contrada “Burraiti” non molto lontano dal Villaggio Mosè, qualcuno ha bruciato teloni in plastica delle serre. Si è alzata una colonna di fumo nero visibile a chilometri di distanza. Sprigionata nell’aria diossina.