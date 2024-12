Tutto pronto allo stadio Nicola De Simone di Siracusa per la sfida valida per la 14ª giornata del Campionato di Serie D, Girone I. Un match attesissimo tra due squadre con obiettivi opposti. Per l’Akragas il debutto in panchina di Favarin.

Il Siracusa si presenta con un undici equilibrato, affidandosi alla leadership del capitano Domenico Maggio, punta di riferimento, affiancato da Russotto e Di Silvestro in attacco. A centrocampo, la qualità di Candiano e il dinamismo di Palermo, mentre in difesa spicca l’esperienza di Marco Baldan. Tra i pali confermato Fedele Iovino.

L’Akragas risponde con una formazione altrettanto competitiva: il capitano Paolo Grillo guida il reparto offensivo con il supporto di Eyram Leveh. A centrocampo, spazio alla creatività di Simone Lo Faso e alla solidità di Palazzolo e Rechichi. In difesa, il trio composto da Da Silvia, De Marino e Meola proverà a proteggere la porta difesa da Stefan Alex Dregan.

Ecco le formazioni ufficiali della partita tra Siracusa Calcio 1924 e Akragas 2018, valida per la 14ª giornata del Campionato di Serie D, Girone I, in programma il 1° dicembre 2024:

Siracusa Calcio 1924

Portiere : Fedele Iovino

: Fedele Iovino Difensori : Mattia Puzone, Marco Baldan, Joaquin Suhs, Sebastiano Longo

: Mattia Puzone, Marco Baldan, Joaquin Suhs, Sebastiano Longo Centrocampisti : Alberto Acquadro, Maiko Candiano, Marco Palermo (Vice Capitano)

: Alberto Acquadro, Maiko Candiano, Marco Palermo (Vice Capitano) Attaccanti: Domenico Maggio (Capitano), Andrea Russotto, Sergio Di Silvestro

Akragas 2018

Portiere : Stefan Alex Dregan

: Stefan Alex Dregan Difensori : Joao Alfonso Paula Da Silvia, Mario De Marino, Francesco Meola

: Joao Alfonso Paula Da Silvia, Mario De Marino, Francesco Meola Centrocampisti : Simone Lo Faso, Samuele Di Stefano, Nicolò Palazzolo, Angelo Rechichi (Vice Capitano), Riccardo Prestigiacomo

: Simone Lo Faso, Samuele Di Stefano, Nicolò Palazzolo, Angelo Rechichi (Vice Capitano), Riccardo Prestigiacomo Attaccanti: Paolo Grillo (Capitano), Eyram Leveh

Allenatori:

Siracusa : Ruben Falla

: Ruben Falla Akragas: Giancarlo Favarin.

