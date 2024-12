La magia del Natale torna a illuminare Agrigento con la 9ª edizione del “Natale della Solidarietà”, un evento benefico nato per fare del bene nel nome di Maria Concetta Principato, madre di Alessandro Seminerio, ideatore dell’iniziativa. Alessandro, noto in città per la sua passione per il food e la Juventus, raccontata sui social con il nome Semandfood, ha trasformato un ricordo personale in un’occasione di grande altruismo e impegno sociale.

Fino al 23 dicembre, è possibile contribuire a questa causa attraverso donazioni sulla piattaforma GoFundMe, dando il proprio supporto a chi vive momenti di difficoltà. Il ricavato sarà devoluto interamente alla Fondazione Mondoaltro, braccio operativo della Caritas Diocesana di Agrigento, per sostenere la mensa serale “Locanda di Maria”, un progetto dedicato alle persone indigenti della città.

L’iniziativa non è solo un momento di raccolta fondi, ma un’opportunità per ricordare quanto sia importante restare vicini agli altri, soprattutto durante il periodo natalizio. La “Locanda di Maria” è un simbolo di accoglienza e speranza, un luogo dove chi è meno fortunato può trovare calore, conforto e solidarietà.

Dietro al “Natale della Solidarietà” c’è il cuore di Alessandro, che attraverso la sua passione per il cibo e la capacità di fare rete sui social ha saputo coinvolgere numerosi sostenitori, trasformando un dolore personale in un progetto capace di regalare sorrisi e speranza.

A rendere possibile questa iniziativa è anche il contributo di importanti partner locali come Southmovie, Food Experience, Favarese Assicurazioni e altri, che con il loro sostegno hanno dimostrato quanto la comunità possa essere unita nel nome della solidarietà.

Il “Natale della Solidarietà” è più di un evento: è un invito a fare la differenza. E, come Alessandro dimostra ogni anno, basta un piccolo gesto per illuminare il Natale di chi ne ha più bisogno.

