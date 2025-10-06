Vuoi la giovane età (24) vuoi il detto secondo cui il ferro va battuto finché è caldo, che Jannik Sinner non intenda fermarsi pare essere una certezza. L’italiano numero 2 del ranking mondiale del tennis a 48 ore dalla vittoria del Masters 500 di Pechino sarà in campo venerdì 3 ottobre ’25 al Masters 1000 di Shangai, titolo di cui è detentore dallo scorso anno dopo la vittoria su Novak Djokovic.

Tuttavia, il tour de force di Jannik non si fermerà di certo a Shangai, dal 15 al 21 è atteso, infatti, al ricchissimo torneo di esibizione di Riyad in Arabia Saudita dove al vincitore andrà la bella cifra di 6 milioni di dollari. Che questi impegni così ravvicinati siano legati anche ai ricchi contratti con gli sponsor è un dubbio che si può lecitamente coltivare. L’esposizione mediatica, a livello pubblicitario, dell’altoatesino è davvero imponente.

Attualmente Sinner è testimonial di un’ampia gamma di brand tra cui Nike, Head, Gucci, Rolex, Lavazza, Fastweb, De Cecco, La Roche-Posay, Enervit, Intesa Sanpaolo (versione digitale Isybank), e Alfa Romeo. Il suo logo con la volpe rossa e la sua stessa immagine sono gli elementi chiave di un marchio personale molto solido e facilmente riconoscibile. Questo logo, in particolare, è poi incorporato negli articoli dei suoi partner commerciali.

Tornando ad aspetti più prosaici va anche sottolineato che la stagione del Grande Slam è finita e quindi Sinner può dedicarsi con maggior tranquillità e scioltezza ad eventi sportivi di minore caratura oppure semplicemente dimostrativi. Il 2025 è indubbiamente un magnifico anno per Sinner. Di prestigio enorme sono infatti le vittorie a Wimbledon e Australia Open, due dei quattro tornei del Grande Slam. Negli altri due l’altoatesino si è dovuto inchinare, in finale, al talento del suo irriducibile avversario Carlos Alcaraz.

Unico aspetto negativo di una stagione fin qui brillantissima è la perdita del primo posto nella speciale classifica ATP proprio ad appannaggio di Alcaraz, il sorpasso di è concretizzato dopo la vittoria dello spagnolo agli US Open in quattro set. In quell’occasione Sinner è apparso non in buona forma e non è riuscito a tenere testa alla strabordante energia dello spagnolo. Dopo la rinuncia dello spagnolo al Masters 1000 di Shangai, una possibile rivincita di Sinner è inevitabilmente posticipata, però, Jannik potrebbe riprendersi lo scettro in caso di vittoria a Shangai, mentre al Masters 1000 di Parigi, a fine ottobre, gli basterebbe arrivare in finale.

Le scommesse sportive online, relativamente al secondo turno al Masters 1000 di Shangai, turno che vedrà l’esordio di Jannik Sinner contro il tedesco Daniel Altmaier, numero 50 del ranking mondiale, sottolineano con le loro quote una partita a senso unico con la vittoria di Sinner a 1.02 con 11.00 dell’avversario.

