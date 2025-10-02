I carabinieri del Centro anticrimine natura di Agrigento, con il supporto dei loro colleghi della Compagnia di Licata, hanno denunciato in stato di libertà, alla locale Procura della Repubblica, un 45enne di Camastra, ritenuto responsabile di abbandono e gestione illecita di rifiuti. Nel corso del servizio i carabinieri hanno sottoposto a sequestro un furgone utilizzato per il trasporto illecito e proceduto alla sospensione della patente di guida dell’uomo. Il provvedimento si inserisce nell’ambito delle recenti modifiche introdotte con il Decreto Legge 116 dell’8 agosto 2025, che hanno irrigidito il quadro sanzionatorio prevedendo, oltre all’aumento dei minimi e massimi edittali, anche la confisca del mezzo e la sospensione della patente da uno a quattro mesi. “L’operazione – si legge in una nota dei Carabinieri – è il risultato di un’attività di osservazione e di mirati appostamenti, condotti per diversi giorni dai militari, che hanno consentito di documentare puntualmente le condotte illecite. Ulteriori provvedimenti sono attesi nei confronti di altri soggetti coinvolti”.

