Il blu è tornato di moda e sta conquistando la scena con il suo fascino elegante e moderno. Molti preferiscono optare per i classici modelli neri, ma il blu è quel colore che può dare una svolta all’outfit e che svetta. Vediamo cosa distingue un orologio di lusso da uno tradizionale e come scegliere quello più adatto per le proprie esigenze.

La passione per i Rolex con quadrante blu dilaga in tutto il mondo, anche ad Agrigento! Diciamo che è un colore più trasversale, funziona bene sia come accessorio formale sia come casual. Sono tanti i collezionisti che vanno alla ricerca di un orologio di lusso con quadrante blu, senza dubbio è un trend in crescita anche se al primo poste restano i quadranti neri. Gli orologi blu sono di tendenza, scoprili subito su Chrono24, una piattaforma dove puoi confrontare i modelli, i costi e dove trovi tanti pezzi usati al miglior rapporto qualità/prezzo. Ricorda questi orologi sono esclusivi e non è semplice trovarli sul mercato, Chrono24 vanta una selezione invidiabile e ti permette di filtrare la ricerca in base ai tuoi gusti.

Il settore degli orologi è in movimento

Nella prima metà del 2025 le esportazioni di orologi svizzeri sono rimaste praticamente stabili (-0,1%) rispetto al 2024, per un valore di 12,9 miliardi di franchi. È un segnale di resilienza in un anno condizionato da incertezze macro e da misure commerciali verso gli USA, il mercato estero più importante per la Svizzera.

Ad aprile 2025 si è visto un picco anomalo delle spedizioni (+18% annuo, +149% verso gli USA) dovuto al front-loading in vista delle tariffe annunciate sugli import dal Paese. Diciamo che si è trattato di un’anticipazione di stock più che un’ondata di domanda. Nei mesi successivi il quadro si è normalizzato e, con l’estate, l’ipotesi di nuove tariffe fino al 39% ha riportato la volatilità nelle catene distributive. Quindi, possiamo dire che la domanda c’è, ma i flussi commerciali ballano.

I dati 2024-2025 indicano dei prezzi medi stabili dopo il rientro dal boom 2021-2022, con un mercato più selettivo su brand, referenze e condizioni.

Perché il quadrante blu piace a tutti

Tre motivi semplici.

Versatilità: Un orologio di lusso con quadrante blu sta bene con un completo grigio ma anche con denim e T-shirt. Leggibilità: Il blu mette in risalto gli indici e le lancette senza l’abbagliamento del nero lucido. Identità: Il blu comunica contemporaneità senza cedere all’effimero.

Nero, blu e argento coprono la maggioranza dell’interesse dei collezionisti, questo conferma la tenuta del blu tra le scelte più richieste. Nel 2024 il blu valeva circa il 16%delle wants (cioè dei desideri) degli utenti, secondo soltanto al nero.

E non è solo una questione di numeri, nel 2025 molte maison hanno rilanciato le palette blu (dai toni elettrici ai navy desaturati) proprio per ravvivare la domanda in un mercato che cresce più lentamente.

Cosa distingue un orologio di lusso da uno classico

Un orologio di lusso si riconosce da un insieme di fattori:

Materiali e finiture. Acciaio di alta qualità o metalli nobili; ceramiche e titanio lavorati con tolleranze strette; alternanza di superfici satinate e lucide impeccabili. L’attenzione alla finitura del quadrante blu (sunburst, laccato, grainé) cambia davvero l’impatto al polso.

Acciaio di alta qualità o metalli nobili; ceramiche e titanio lavorati con tolleranze strette; alternanza di superfici satinate e lucide impeccabili. L’attenzione alla finitura del (sunburst, laccato, grainé) cambia davvero l’impatto al polso. Movimento. Calibri proprietari o di fornitura selezionata, con prestazioni cronometriche, riserva di carica generosa e, spesso, certificazioni. Nei top di gamma, rifiniture manuali a vista.

Calibri proprietari o di fornitura selezionata, con prestazioni cronometriche, riserva di carica generosa e, spesso, certificazioni. Nei top di gamma, rifiniture manuali a vista. Controllo qualità e assistenza. Processi più rigorosi, pezzi di ricambio garantiti, rete di centri assistenza ufficiali.

Processi più rigorosi, pezzi di ricambio garantiti, rete di centri assistenza ufficiali. Tenuta del valore. Nell’usato, alcuni modelli mostrano storicamente una curva di prezzo più stabile. Non è una regola universale, ma una probabilità più alta rispetto agli orologi classici.

Acquista un orologio di lusso con quadrante blu, puoi stare tranquillo che durerà a lungo nel tempo e che potrai sempre rivenderlo in futuro nel caso in cui volessi cambiarlo.

Rolex e il fascino del blu: cosa sapere prima di comprare

Nel 2025, Rolex resta il brand più forte per fatturato e desiderabilità complessiva. Il marchio è ancora al primo posto per i ricavi e i report del mercato pre-owned confermano un peso dominante delle referenze della Corona nelle transazioni.

Dentro questa cornice, la ricerca di un Rolex con quadrante blu è una delle strade più battute: dalla famiglia Datejust ai Submariner Bluesy, fino agli Oyster Perpetual e ad alcune configurazioni di Sky-Dweller. Acquista un Rolex con quadrante blu su Chrono24,controlla sempre l’anno, la referenza, le condizioni e la corrispondenza tra il quadrante, il bracciale e i documenti. Un orologio di lusso con quadrante blu di casa Rolex unisce riconoscibilità e usabilità quotidiana, il che spiega perché chi vuole acquistare un Rolex con quadrante blu spesso punta a configurazioni in acciaio o bicolore per massimizzare la versatilità.

In termini di liquidità, la scelta di un Rolex con quadrante blu aiuta a velocizzare una futura rivendita, perché il bacino di domanda è ampio e globale. Vale soprattutto per i classici tre sfere e per gli sportivi. Valuta anche la taglia, i 41 mm restano i più diffusi nelle preferenze degli acquirenti online.

