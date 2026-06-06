Ha ingiuriato e minacciato il sindaco perchè a suo dire infastidito dal fatto che aveva appena parcheggiato l’auto istituzionale in quel posto. Ed ha continuato poco più tardi con offese e altre minacce sui social. L’indomani, il primo cittadino di Santo Stefano Quisquina, Francesco Cacciatore, ha trovato la vettura danneggiata. Qualcuno ha rotto la leva del cambio e preso a calci la portiera anteriore lato destro. Cacciatore, alla caserma dei carabinieri, ha denunciato quanto gli è accaduto.

La querela per il danneggiamento dell’auto è a carico di ignoti. Non è escluso che il danneggiamento sia una conseguenza delle minacce che aveva poco prima ricevuto. I militari dell’Arma della Stazione di Santo Stefano Quisquina hanno verificato che l’area dove l’automobile era stata lasciata posteggiata non era coperta da nessun impianto di videosorveglianza. Le indagini per identificare l’autore del danneggiamento sono in corso.

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