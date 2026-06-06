Trapani alla Fortitudo: un play di ritmo e personalità per Agrigento

La Fortitudo Agrigento mette le mani su Emanuele Trapani. Playmaker classe 1999, 182 centimetri per 78 chili, Trapani è ufficialmente un nuovo giocatore biancazzurro.

Arriva ad Agrigento dopo un percorso importante ai vertici della categoria. Dopo le due stagioni con la Fabo Herons Montecatini, nell’ultima annata ha vestito la maglia della Fulgor Omegna, confermandosi un giocatore affidabile, completo e di grande personalità.

Trapani porta in dote intensità, ritmo, visione di gioco e applicazione difensiva. Un playmaker capace di spingere la transizione, leggere le situazioni e incidere nei momenti caldi della partita.

I tifosi agrigentini lo ricordano bene da avversario: con Omegna è stato tra i protagonisti delle due sfide di campionato contro la Fortitudo, mettendo in difficoltà la formazione biancazzurra con la sua capacità di gestire i ritmi e attaccare la gara con lucidità.

Adesso sarà dalla parte di Agrigento. Per la Fortitudo è un innesto di qualità e carattere nel reparto esterni.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp