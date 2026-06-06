Quasi sicuramente la mano di un piromane dietro all’incendio divampato in un campo coperto dall’erba secca, che propagatosi ha lambito casolari e case di campagna, tra i territori di Porto Empedocle e Realmonte, nei pressi della statale 115. E’ successo nel primo pomeriggio di sabato. Bruciati alcuni versanti collinari e più appezzamenti di terreno anche di proprietà di privati cittadini, che hanno ridotto in cenere sterpaglia, alberi e varia vegetazione.

I residenti spaventati per l’avanzata veloce del rogo, complice il venticello caldo, hanno allertato il numero di emergenza. Le “lingue” di fuoco, in pochissimo tempo, si sono avvicinate pericolosamente ad abitazioni rurali. I vigili del fuoco del Comando provinciale di Agrigento e gli operatori del Corpo Forestale sono stati impegnati per ore prima di aver ragione delle fiamme.

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