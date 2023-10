Il sindaco di Agrigento, Franco Miccichè, ha espresso grande fiducia nell’approvazione dello Statuto per la nuova “Fondazione Agrigento Capitale Italiana della Cultura 2025”. La dichiarazione è stata rilasciata durante la sua partecipazione al “TTG Travel Experience” presso la Fiera di Rimini, un evento di spicco dedicato alla promozione del turismo internazionale.

Il sindaco Miccichè ha affermato: “Non ho alcun dubbio; anzi, sono sicurissimo che lo Statuto della Fondazione verrà approvato in Consiglio Comunale.” Attualmente, lo Statuto è sotto esame da parte della Commissione, e successivamente verrà presentato al Consiglio Comunale per l’approvazione. Il sindaco ha sottolineato che, in caso di parere sfavorevole da parte dei Revisori dei Conti, l’opinione del Consiglio Comunale avrà la supremazia.

“In questo momento lo Statuto è al vaglio della Commissione, quindi andrà in Consiglio – continua il primo cittadino. – Abbiamo acquisito le controdeduzioni dei nostri due dirigenti comunali, Antonio Insalaco e Giovanni Mantione dell’Ufficio Legale e dei Servizi Finanziari, al parere sfavorevole datoci dai Revisori dei Conti. In Consiglio Comunale tutto verrà chiarito. Dopo che la bozza dello Statuto verrà approvata dallo stesso Consiglio – continua Miccichè – vedremo se i Revisori modificheranno il loro parere sfavorevole. Comunque nulla ci vieta, in caso contrario, di andare avanti ugualmente perché, in questo caso il parere del Consiglio Comunale è supremo”.

Tuttavia, la questione dello Statuto ha generato una serie di critiche e richieste di accelerare il processo da parte di vari attori, tra cui i consiglieri comunali della Nuova Dc. Essi hanno chiesto che lo Statuto sia portato subito in aula per una valutazione approfondita. Il sindaco ha replicato con determinazione alle critiche, sottolineando che non è responsabile dei ritardi e che è il Consiglio Comunale a dover prendere in considerazione il parere dei Revisori dei Conti. Ha dichiarato: “Sulla Fondazione Capitale della Cultura mi accusano di perdere tempo, ma mi sembra che siano altri a far perdere tempo.”

Da parte sua, il consigliere comunale di minoranza, Lillo Firetto, ha suggerito che il sindaco dovrebbe adattarsi al parere dei Revisori dei Conti per evitare complicazioni all’interno della sua maggioranza. Ha anche espresso preoccupazione sul modo superficiale in cui la questione è stata gestita, affermando che si dovrebbe prestare maggiore attenzione ai rilievi dei Revisori dei Conti. La vicenda dello Statuto della Fondazione per Agrigento Capitale Italiana della Cultura 2025 continua a destare dibattiti e preoccupazioni nella città, e il sindaco Miccichè rimane determinato a garantirne il successo per il bene di Agrigento.

Nella foto il sindaco di Agrigento insieme all’assessore al turismo Costantino Ciulla in un momento al TTG Travel Experience di Rimini