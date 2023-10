Un’esperienza emozionale grazie ad immagini della natura, trasmettendo sensazioni positive ai visitatori. “Arte e Salute-Emozioni positive attraverso i colori” è l’iniziativa fotografica dell’Accademia di Belle Arti “Michelangelo” di Agrigento. La mostra presenta 30 pannelli fotografici. “Invito tutti – dice il responsabile dell’Accademia, Alfredo Prado – a venire per emozionarsi”. La mostra sarà visitabile dal 13 Ottobre al 28 Ottobre prossimo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12 e dalle 17 alle 19 nell’Accademia di belle arti “Michelangelo” in via Bac Bac ad Agrigento. L’ingresso è gratuito.