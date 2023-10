Gli ex studenti dell’Istituto Tecnico per Geometri di Agrigento Brunelleschi si ritrovano per una serata speciale presso il ristorante “La Giara dei Fratelli Arcieri” ad Agrigento. Un tributo toccante all’importanza delle amicizie durature.

Nell’estate del 1970, un gruppo di giovani studenti si diplomava nell’Istituto Tecnico per Geometri di Agrigento Brunelleschi. Cinquantatré anni dopo, l’amicizia e il legame formatosi tra di loro hanno dimostrato di essere indistruttibili. Questi ex compagni di classe si sono ritrovati per una serata indimenticabile presso il nuovo ristorante “La Giara dei Fratelli Arcieri” ad Agrigento, un luogo che avrebbe reso omaggio non solo ai ricordi condivisi ma anche alla loro continua connessione.

I Fratelli Arcieri, i titolari del ristorante, sono conosciuti per portare avanti un motto che ha reso la loro pizzeria un punto di riferimento per i buongustai: “La qualità per essere vincenti.” Questa filosofia si è dimostrata perfetta per l’occasione, riunendo gli ex studenti in una serata che ha coniugato una cucina deliziosa con emozioni durature.

Durante la cena, gli ex studenti hanno avuto l’opportunità di rievocare i loro giorni di scuola, condividendo ricordi e racconti di avventure condivise. Per rendere questa riunione ancora più speciale, il gruppo ha lavorato insieme per creare un libro che raccoglie le testimonianze e i ricordi di quegli anni indimenticabili.

In piedi, da sinistra a destra, possiamo vedere gli ex studenti: Roberto Butticè, Peppe Capodici, Ciccio Lanza, Carmelo Sciortino, Tony Vaiana, Mario Passerello, Totò Trupia, Angelo Piraneo, Ciccio Sprio, Mimmo Giudice, Giovanni Parisi, Giovanni Gallo Corallo Agozzino, Ciccio Licata, Pietro Vento, Pietro Vento Stanislao Salvaggio e Lillo Falauto. Un cameriere del ristorante, Totò Barone e Ciccio Vecchio, sono seduti più indietro nella foto.

Seduti davanti, in mezzo ai titolari del ristorante “La Giara”, Carmelo di Vitale, Sergio Castellana e Tony Bruccoleri, si trovano in una posizione che testimonia il calore dell’ospitalità offerta dai Fratelli Arcieri in questa occasione speciale.

Questa straordinaria riunione dimostra che il legame creato durante gli anni di scuola può resistere al passare del tempo e alle distanze geografiche. La serata al ristorante “La Giara dei Fratelli Arcieri” è stata un toccante tributo non solo ai ricordi condivisi, ma anche all’importanza di nutrire le amicizie e le connessioni che durano una vita intera.