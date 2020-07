Sindaco Firetto sulla manifestazione in ricordo di Andrea Camilleri

“Le testimonianze culturali non conoscono confini. La cultura non conosce confini. Il suo scopo è promuovere, la sua funzione integrare e unire.

Oggi Andrea Camilleri ci unisce a quanti, in ogni parte del mondo, si sono perduti tra le pagine dei suoi racconti che ci spingono ben oltre un luogo.

Oggi ad Agrigento si celebra un Maestro e siamo onorati di poter segnare in questo pezzo di Sicilia un messaggio che travalica spazio e tempo”. Calogero Firetto